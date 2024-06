Tennisser Koolhof strandt vroegtijdig in dubbelspel Roland Garros

Tennisser Wesley Koolhof is met zijn dubbelpartner Nikola Mektic al in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Het als zevende geplaatste duo verloor in drie sets van de Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson: 6-4 4-6 4-6. De partij duurde zo’n 2,5 uur.

In de eerste set overleefden Koolhof en Mektic in de zevende game vier breakpoints en in de negende game drie breakpoints. Vervolgens sloegen de Nederlander en de Kroaat bij een 5-4-voorsprong bij hun eerste breakkans wel meteen toe.

De Australiërs waren in de tweede set beter bij de les en pakten de tweede servicegame van hun tegenstanders. Purcell en Thompson wonnen het tweede bedrijf met 6-4 en herhaalden die prestatie in de beslissende set.

Koolhof, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, is bezig aan zijn laatste seizoen als professional. Hij won met Mektic in 2024 drie toernooien, inclusief Indian Wells, ook wel het vijfde grand slam genoemd. In Parijs bereikte hij met de Kroaat in 2020 nog de halve finales in het dubbelspel.