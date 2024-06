Tennisser Tsitsipas na moeizame start langs Italiaan Arnaldi

Stefanos Tsitsipas heeft ten koste van Matteo Arnaldi de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De Griekse nummer 9 van de plaatsingslijst had het twee sets heel moeilijk met de Italiaan, maar kon uiteindelijk toch juichen: 3-6 7-6 (4) 6-2 6-2.

Tsitsipas, in 2021 finalist op het gravel in Parijs, kreeg in de tweede set bij een 5-3-achterstand drie setpoints tegen, maar won de game op eigen service alsnog. Arnaldi kon vervolgens serveren voor een 2-0-voorsprong in sets en kreeg opnieuw een setpoint. Tsitsipas overleefde dat, maakte er 5-5 van en won even later de tiebreak. Daarna kon Arnaldi niet meer verrassen.

Arnaldi was een ronde eerder nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als zesde geplaatste Andrej Roeblev. Tsitsipas speelt in de kwartfinales tegen Carlos Alcaraz. De Spanjaard rekende in drie sets eenvoudig af met Félix Auger-Aliassime: 6-3 6-3 6-1.

Alcaraz verloor op eigen service de openingsgame van de wedstrijd. In het vervolg was de nummer 3 van de wereld wel bij de les en liet hij de Canadees kansloos. In de tweede ronde versloeg Alcaraz de Nederlander Jesper de Jong in vier sets.