Tennisster Swiatek staat geen enkele game af tegen Potapova

Tennisster Iga Swiatek heeft zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. De Poolse nummer 1 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Russische Anastasia Potapova, de mondiale nummer 41. Na 40 minuten was het al 6-0 6-0.

De Poolse Swiatek ontsnapte woensdag in de tweede ronde nog aan uitschakeling tegen de Japanse Naomi Osaka. Die verspeelde een wedstrijdpunt en verloor uiteindelijk in drie sets: 7-6 (1), 1-6 en 7-5.

Swiatek, die vrijdag haar 23e verjaardag vierde, kan Roland Garros voor de vierde keer winnen. Eerder was ze al de beste in de Franse hoofdstad in 2020, 2022 en 2023.

In de kwartfinales treft ze de winnares van de wedstrijd tussen Olga Danilovic uit Servië en Marketa Vondrousova uit Tsjechië.