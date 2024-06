Wielrenner Pedersen wint eerste etappe in Critérium du Dauphiné

Wielrenner Mads Pedersen heeft de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Deen van Lidl-Trek was na 172,5 kilometer met start en finish in Saint-Pourçain-sur-Sioule de snelste in de massasprint. Hij bleef de Ier Sam Bennett en de Fransman Hugo Page voor.

Twee renners zochten de aanval in de heuvelachtige etappe: de Fransman Mathis Le Berre en de Brit Mark Donovan. Ze kregen meer dan vier minuten voorsprong. Bij de tweede passage van de finishstreep met nog iets minder dan 30 kilometer te gaan hadden ze nog een marge van ongeveer een minuut. Ze werden op 16 kilometer van de streep bijgehaald en daarna maakte het peloton zich op voor een sprint. Pedersen begon de sprint vanaf de kop en daar kwam niemand meer overheen.

Voor Pedersen is het de achtste zege van 2024. Hij won eerder onder meer de klassieker Gent-Wevelgem.

Het Critérium du Dauphiné telt acht etappes en duurt tot met zondag 9 juni. Klassementsrenners Remco Evenepoel en Primoz Roglic maken hun rentree in de Franse rittenkoers na een zware val in de Ronde van Baskenland.