Atlete Koster krijgt na negen jaar zilveren plak van EK indoor

Atlete Maureen Koster is bij de ploegpresentatie voor de EK atletiek in Rome verrast met een zilveren medaille van de EK indooratletiek van 2015 in Praag. Koster eindigde negen jaar geleden als derde in de finale van de 3000 meter, maar de Russische winnares Jelena Korobkina bleek doping te hebben gebruikt. Dat kwam pas in september 2023 aan het licht. Behalve een dopingschorsing schrapte de Europese atletiekfederatie de Russin ook uit de uitslag. Koster schoof daardoor op naar de tweede plaats.

“Het is pijnlijk en ook frustrerend dat je zoveel jaren later pas de medaille krijgt waar je recht op hebt”, zei de 31-jarige atlete op sportcentrum Papendal, waar ze tot haar grote verrassing de zilveren medaille alsnog kreeg uitgereikt. “Het systeem van testen kan volgens mij nog beter. Er is helaas nog steeds veel doping in de atletiek. Ik ben blij dat ik destijds zo heb genoten van het brons. Het was mijn eerste medaille op een internationaal toernooi en voor mij een bijzonder moment. Die bronzen plak voelde toen als goud.”

Koster komt op de komende EK in Rome uit op de 5000 meter. Twee jaar geleden op de EK in München eindigde ze op deze afstand als vierde.