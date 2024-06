De Minaur naar laatste acht Roland Garros na zege op Medvedev

Tennisser Alex de Minaur heeft de als vijfde geplaatste Daniil Medvedev uitgeschakeld in de vierde ronde van Roland Garros. De Australische nummer 11 van de plaatsingslijst won in Parijs in vier sets: 4-6 6-2 6-1 6-3.

Medvedev, die op het Franse grandslamtoernooi alleen in 2021 de kwartfinales bereikte, had in de eerste set aan één break genoeg voor de winst. De Minaur nam vervolgens het initiatief in de tweede set en won twee keer de opslagbeurt van de 28-jarige Rus. Ook in de derde set brak de 25-jarige Australiër zijn tegenstander meteen en won de set met 6-1.

Medvedev werkte een vroege break in de vierde set nog weg, maar verloor op 3-3 opnieuw zijn opslagbeurt. Op het eerste matchpoint op 5-3 voor De Minaur sloeg de Rus een dubbele fout.

De Minaur neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Deen Holger Rune.