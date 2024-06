Geblesseerde Djokovic weet niet of hij woensdag kan spelen

Novak Djokovic weet nog niet of hij woensdag in actie kan komen in de kwartfinales van Roland Garros. De Servische nummer 1 van de wereld blesseerde zich in zijn partij tegen de Argentijn Francisco Cerundolo aan zijn rechterknie, maar won toch.

“Ik weet niet wat er morgen of overmorgen gebeurt. Ik weet niet of ik dan in staat ben de baan op te stappen. Weet je, ik hoop het. Laten we zien wat er gebeurt”, zei Djokovic na zijn gewonnen vijfsetter tegen Cerundolo in de vierde ronde.

De nummer één van de wereld speelt woensdag tegen Casper Ruud voor een plaats in de halve finales. Djokovic versloeg Ruud vorig jaar in de finale van Roland Garros.