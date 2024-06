Nederlandse atletiekploeg wil ‘van de nul af’ in Stadio Olimpico

Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie verwacht veel van de 59 Nederlandse atleten die vanaf vrijdag in actie komen op de EK in Rome. “We moeten wel een aantal medailles pakken, in ieder geval de huidige nul wegstrepen”, zei hij bij de perspresentatie op sportcentrum Papendal.

Kortbeek had zich verdiept in de atletiekgeschiedenis van het Romeinse Stadio Olimpico, waar het toernooi plaatsheeft. Hij wist dat er tien Nederlandse atleten meededen tijdens de Olympische Spelen van 1960, dertien op de EK atletiek van 1974 en dertien bij de WK atletiek van 1987. “Er is dus al drie keer een groot atletiektoernooi gehouden in Stadio Olimpico, maar nooit een medaille behaald door een Nederlandse atleet. Het is dus een mooi streven om daar verandering in te brengen”, aldus Kortbeek.

Hij kan daarbij vooral vertrouwen op de vrouwen in de equipe. Bij de vorige EK van 2022 in München nam de ploeg zes medailles mee naar huis, allemaal gewonnen door atletes. Femke Bol blonk uit met drie gouden plakken (400 meter, 400 meter horden en 4×400 meter estafette). Bol geldt ook nu weer als torenhoge favoriete voor het goud op de 400 meter horden. Jessica Schilder verraste in München met Europees goud bij het kogelstoten en ook zij is er in Rome bij.

“Er zijn genoeg kansen op medailles en finaleplaatsen, ook al ontbreekt een aantal atleten dat een ander traject kiest richting de Olympische Spelen van Parijs”, zei Kortbeek. “Maar we zijn met een groot aantal atleten aanwezig in Rome en komen in veel verschillende disciplines uit. Dit team kan hoge ogen gooien.”