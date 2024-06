Noorse tennisser Ruud na zege op Fritz weer tegenover Djokovic

De als zevende geplaatste Casper Ruud kan zich na een zege op Taylor Fritz gaan opmaken voor een kwartfinaleduel met Novak Djokovic op Roland Garros. De Noor versloeg de Amerikaan in vier sets: 7-6 (6) 3-6 6-4 6-2.

Ruud en Djokovic troffen elkaar dit jaar al op gravel in de halve finales van het masterstoernooi van Monte Carlo. Toen won de Noor – na vijf eerdere verliespartijen – voor het eerst van de Servische nummer 1 van de wereld: 6-4 1-6 6-4. Vorig jaar stonden Ruud en Djokovic ook tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Djokovic zegevierde in drie sets.

Ruud staat voor het derde jaar op rij in de kwartfinales van het grandslamtoernooi en behaalde in aanloop naar Roland Garros de eindoverwinning in Genève.