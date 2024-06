Rybakina nog zonder setverlies naar kwartfinales Roland Garros

De Kazachse Elena Rybakina is na opnieuw een zege zonder setverlies doorgedrongen tot de kwartfinales van Roland Garros, een evenaring van haar beste prestatie in Parijs. De Oekraïense Elina Svitolina, die vorig jaar nog de laatste acht haalde op het tweede grandslamtoernooi van het jaar, was niet opgewassen tegen de nummer 4 van de wereld: 6-4 6-3.

Rybakina stond bij haar eerste drie optredens in Parijs ook al geen set af. In de tweede ronde verloor de Nederlandse Arantxa Rus met 6-3 6-4 van de als vierde geplaatste Rybakina.

Tegen de als vijftiende geplaatste Svitolina had de winnares van Wimbledon in 2022 in de eerste set aan breaks in de eerste en vijfde game genoeg, in de tweede game leverde ze zelf haar opslag in. In de tweede set benutte Rybakina haar tweede wedstrijdpunt na een bal buiten de lijnen van Svitolina, gecoacht door de Nederlander Raemon Sluiter.

Rybakina speelt in de kwartfinales tegen de Italiaanse Jasmine Paolini of Elina Avanesyan uit Rusland.