Turnster Biles maakt indruk met negende nationale meerkamptitel

Turnster Simone Biles heeft in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs indruk gemaakt met het behalen van haar negende Amerikaanse meerkamptitel. Daarmee scherpte de viervoudig olympisch kampioene haar eigen record verder aan. De 27-jarige Biles veroverde in Fort Worth in Texas ook de vier losse nationale toesteltitels.

Biles ging al met een comfortabele leiding de slotdag in. Bij haar laatste oefeningen bleef ze niet helemaal foutloos, maar door de grote moeilijkheid ervan haalde ze alsnog veel punten binnen.

Biles eindigde de meerkamp met 119,750 punten, 5,900 meer dan Skye Blakely. Sunisa Lee, in Tokio nog olympisch kampioene, werd vierde met 110,650 punten.

Biles plaatste zich net als Blakely voor de Amerikaanse olympische selectiewedstrijden van later deze maand. Dat was ook een van de doelen voor de viervoudig wereldkampioene van vorig jaar, waarmee ze destijds in Antwerpen een succesvolle rentree maakte na een langdurige pauze door mentale problemen. Op de Spelen van Tokio zag ze zich door die problematiek ook al genoodzaakt meerdere finales te laten schieten.

“Vandaag ging het erom dat ik me op mijn gemak zou gaan voelen en vertrouwen zou krijgen in mijn oefeningen. Dat is gelukt. Ik kan niet trotser zijn op hoe ik het op dit moment doe”, zei Biles, eraan toevoegend dat ze zich door jaren extra ervaring en therapie beter voelt.