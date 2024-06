Van de Zandschulp en Haase in Parijs uitgeschakeld in dubbelspel

Tennissers Botic van de Zandschulp en Robin Haase zijn niet voorbij de tweede ronde gekomen van het dubbelspeltoernooi van Roland Garros. Het Nederlandse duo verloor met 7-5 6-2 van de Tsjech Tomas Machac en Zhang Zhizhen uit China.

Van de Zandschulp en Haase waren de enige twee Nederlanders die nog actief waren in het mannendubbelspel. Door de regenval in Parijs werd hun partij in de tweede ronde pas in de tweede week van het toernooi gespeeld.

Van de Zandschulp baarde vorige week opzien door te verklaren dat hij twijfelde over het voortzetten van zijn loopbaan. Hij gaf na de kansloze uitschakeling in het enkelspel aan al enige tijd het plezier in het spelen van wedstrijden te missen. Om zijn partner Haase niet te laten vallen, besloot hij toch nog een week in Parijs te blijven.

De Nederlanders gaan zich nu voorbereiden op het grastoernooi van Rosmalen, dat over een week begint.