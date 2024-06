Voetballers NAC na promotie gehuldigd op Grote Markt in Breda

De spelers van NAC zijn op de Grote Markt in Breda gehuldigd voor het bereiken van de Eredivisie. De club uit Breda won de finale van de play-offs van Excelsior ondanks de 4-1-nederlaag afgelopen zondag. De ploeg van coach Jean-Paul van Gastel had de eerste wedstrijd met 6-2 gewonnen. NAC keert na vijf seizoenen in de eerste divisie terug naar het hoogste niveau.

De in het geel-zwart gehulde fans van NAC waren ruim een uur voor de aankomst van de ploeg al massaal aanwezig op de Grote Markt, die daarom moest worden afgesloten. Andere supporters konden via een scherm op het Kerkplein of in de omliggende kroegen de huldiging volgen.

Aanvoerder Cuco Martina toonde iets na 16.00 uur het schild van de promotie op het bordes van het stadhuis. Trainer Van Gastel werd toegezongen en nam daarna kort het woord. “Alle wijken binnen Breda zijn NAC en NAC is Breda. Ik wil jullie hartelijk danken voor de steun die jullie aan het team hebben gegeven. Ik feliciteer jullie met de promotie en wens jullie veel succes volgend seizoen”, zei de afzwaaiende trainer.