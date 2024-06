Carlos Alcaraz heeft voor het tweede jaar op rij de halve finale van Roland Garros gehaald. De als derde geplaatste Spanjaard versloeg in drie sets de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-3 7-6 (3) 6-4.

Alcaraz neemt het in de halve finale op tegen de als tweede geplaatste Jannik Sinner uit Italië. Sinner won van Grigor Dimitrov in drie sets en weet al dat hij door de afmelding van Novak Djokovic maandag na Roland Garros de nieuwe nummer 1 van de wereld is.