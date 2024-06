Canadees Gee boekt in Dauphiné eerste zege in WorldTour

Wielrenner Derek Gee heeft de derde etappe in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Canadees van Israel – Premier Tech won de rit van Celles-sur-Durolle naar Les Estables na 181,7 kilometer door de Fransman Romain Grégoire te verslaan in de sprint. De Brit Lukas Nerurkar werd derde.

Drie renners gingen al vroeg in de aanval in de heuvelachtige rit: de Fransen Nicholas Prodhomme en Rémy Rochas en de Australiër Harry Sweeny. Ze kregen nog gezelschap van de Deen Christopher Juul-Jensen, maar met nog ongeveer 2 kilometer te gaan werden de laatste vluchters bijgehaald. De klimmers in het peloton gingen sprinten na de niet al te steile klim van zo’n 7 kilometer. Gee en Grégoire kregen een kleine voorsprong en de Fransman nam de kop, maar hij kon het niet volhouden.

Gee nam door de ritzege ook de leiderstrui over van de Deen Magnus Cort, die maandag de tweede etappe had gewonnen. Voor de Canadees is het de eerste grote profzege. Hij werd wel al twee keer Canadees kampioen tijdrijden. Vorig jaar eindigde hij vier keer als tweede in een etappe in de Giro d’Italia.

Primoz Roglic kwam vroeg in de etappe nog ten val, maar kon wel verder. Hij eindigde als tiende in de rit.

Woensdag volgt een individuele tijdrit van 34,4 kilometer. De Dauphiné duurt tot en met zondag.