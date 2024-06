Cricketers beginnen WK T20 met zege op Nepal

De Nederlandse cricketers zijn het WK T20 in de Verenigde Staten en het Caribisch gebied begonnen met een zege op Nepal. De ploeg van bondscoach Ryan Cook versloeg Nepal met een score van 109/4-106 all out.

Het bowlen en veldwerk van Nederland waren foutloos. Logan van Beek en Tim Pringle kregen ieder drie Nepalese batslieden uit. Van Beek pakte ook nog eens drie vangen.

Na het matige totaal van Nepal hadden de Nederlandse cricketers ook moeite om aan bat tot scoren te komen, maar met nog acht ballen te gaan en met slechts vier van de tien wickets verloren, passeerden ze de score van Nepal. Max O’Dowd had daar met 54 runs een groot aandeel in.

De cricketers spelen zaterdag tegen Zuid-Afrika. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Bangladesh en Sri Lanka. De eerste twee landen uit de groep plaatsen zich voor de tweede ronde van het WK. T20 staat voor Twenty20, een verkorte versie van cricket waardoor wedstrijden doorgaans niet langer dan drie uur duren.