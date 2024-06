Italiaan Sinner na Roland Garros nieuwe nummer 1 van de wereld

Tennisser Jannik Sinner wordt na Roland Garros de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst. De 22-jarige Italiaan, die in de halve finales staat in Parijs, lost Novak Djokovic af, omdat de Serviër zich heeft teruggetrokken uit de kwartfinale wegens een blessure. Sinner bereikte dinsdag de laatste vier, nadat hij in de kwartfinales had gewonnen van de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Djokovic kon na de lange partij tegen de Argentijn Francisco Cerundolo in de vierde ronde, die hij won in vijf sets, niet meer verder in het toernooi. De Servische titelverdediger zou het in de kwartfinales opnemen tegen de Noor Casper Ruud. Dat was een herhaling van de finale van vorig jaar.

Sinner won eerder dit jaar op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel. Daarna was hij ook nog de beste op het ATP-toernooi van Rotterdam en het masterstoernooi van Miami. Hij is de eerste Italiaan die de nummer 1-positie bereikt.