Mexicaan Pérez twee jaar langer bij Red Bull in Formule 1

Sergio Pérez blijft ook de komende twee jaar in de Formule 1 racen voor Red Bull. De 34-jarige Mexicaan heeft zijn contract bij de renstal verlengd tot en met 2026, meldt Red Bull Racing.

Pérez rijdt sinds 2020 voor het team van wereldkampioen Max Verstappen. Hij heeft vijf races gewonnen in de Red Bull, eindigde 29 keer op het podium en veroverde drie keer poleposition.

De Mexicaan eindigde het afgelopen seizoen als tweede achter teamgenoot Verstappen, die zijn derde wereldtitel veroverde. Dit seizoen verloopt nog moeizaam voor ‘Checo’. Pérez werd drie keer tweede, maar won nog geen race.

Teamgenoot Verstappen heeft een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028. Maar er zijn clausules opgenomen die hem in staat stellen naar een ander team te verhuizen. De Nederlander werd in verband gebracht met een mogelijke overgang naar Mercedes, waar een stoeltje vrij komt door het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. Ook de onrust bij Red Bull speelde daarbij mee, maar Verstappen zei bij de race in Miami in mei dat hij vooralsnog goed zit bij het team. “Het gaat mij om de snelste auto en een goed team en dat heb ik nu bij Red Bull.”

“Ik ben heel blij dat ik mijn toekomst verder verbind aan dit geweldige team”, reageerde Pérez. “Het is een uitdaging als geen ander om voor Red Bull te rijden, zowel op als naast de baan. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik wil dat terugbetalen met goede uitslagen op de baan. We hebben meer kampioenschappen te winnen.”

Teambaas Christian Horner benadrukt dat continuïteit en stabiliteit belangrijk zijn voor het team en dat Pérez en Verstappen een sterk duo vormen. “Ze hebben afgelopen seizoen voor de eerste ‘een-twee’ in het wereldkampioenschap gezorgd voor het team. ‘Checo’ had een sterkte start van dit seizoen met tweede plaatsen in Bahrein, Saudi-Arabië en Japan. De laatste races waren moeilijk, maar we hebben vertrouwen in hem en kijken vooruit naar de terugkeer van zijn vorm.”