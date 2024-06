Sinner plaatst zich voor eerste keer voor halve finales in Parijs

De Italiaan Jannik Sinner is voor het eerst in zijn carrière doorgedrongen tot de halve finales van Roland Garros. Dankzij zijn zege zonder setverlies op de Bulgaar Grigor Dimitrov (6-2 6-4 7-6 (3)) blijft de 22-jarige tennisser kans houden op zijn tweede grandslamtitel van het jaar, na zijn overwinning op de Australian Open in januari. Dat was zijn eerste titel ooit op een grand slam.

Sinner verloor tot nu toe alleen in de vorige ronde tegen Corentin Moutet een set. Tegen Dimitrov maakte de Italiaan het af op zijn eerste wedstrijdpunt. De als tiende geplaatste Bulgaar sloeg de bal buiten de lijnen.

Door de terugtrekking van de geblesseerde Novak Djokovic is Sinner ook al zeker van de nummer 1-positie op de wereldranglijst vanaf maandag.