Tennisster Gauff na nerveuze start naar halve finales in Parijs

Tennisster Coco Gauff heeft voor de tweede keer in haar carrière de halve finales bereikt op Roland Garros. De 20-jarige Amerikaanse was na een zenuwachtig begin uiteindelijk in drie sets te sterk voor Ons Jabeur uit Tunesië: 4-6 6-2 6-3.

Gauff, in 2022 verliezend finaliste tegen Iga Swiatek, kwam tegen Jabeur moeizaam op gang. De als achtste geplaatste Tunesische had in de eerste set aan één break voldoende om de set naar zich toe te trekken. Voor Gauff (3) betekende het dit jaar haar eerste setverlies in Parijs.

In de tweede en derde set liet de Amerikaanse winnares van de US Open van vorig jaar bij tijd en wijle haar klasse zien. Terwijl Jabeur steeds meer gefrustreerd raakte, denderde Gauff door met haar sterke forehand. Nadat Jabeur bij een stand van 5-2 een matchpoint had overleefd, sloeg Gauff in de volgende game op eigen service toe.

In de halve finales treft Gauff de winnares van de partij tussen de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek en Markéta Vondrousova uit Tsjechië.