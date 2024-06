Tijd dringt voor Belgisch zevenkampster Thiam om Parijs te halen

Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam uit België hoopt zich komende week op de EK atletiek in Rome te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De 29-jarige zevenkampster won goud in Rio en Tokio, maar wist zich door een achillespeesblessure nog niet te plaatsen voor de Spelen van Parijs.

Voor olympische kwalificatie moet Thiam in Rome boven de grens van 6.480 punten eindigen. Mocht de Brusselse atlete hier niet in slagen dan volgt een laatste kans eind juni op een atletiekwedstrijd in het Duitse Ratingen.