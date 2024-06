Titelverdedigster Swiatek met speels gemak naar laatste vier

Drievoudig Roland Garros-kampioene Iga Swiatek heeft met speels gemak de halve finales bereikt in Parijs. De 23-jarige Poolse walste in de kwartfinales over Markéta Vondrousova uit Tsjechië heen. Na een uur spelen schaarde de nummer 1 van de wereld zich bij de laatste vier: 6-0 6-2.

In de halve finales van het grandslamtoernooi treft Swiatek donderdag de Amerikaanse Coco Gauff die in een enerverende wedstrijd won van Ons Jabeur uit Tunesië (4-6 6-2 6-3).

Swiatek, winnares op het Parijse gravel in 2020, 2022 en 2023, verloor dit jaar op het Parijse gravel tot nu toe één set. In de tweede ronde had de Poolse krachtpatser drie sets (en bijna drie uur) nodig om voormalige nummer 1 van de wereld Naomi Osaka uit Japan te verslaan.