Andrejeva (17) stunt tegen Sabalenka en bereikt laatste vier

De pas 17 jaar oude Mirra Andrejeva heeft voor een stunt gezorgd door op Roland Garros Aryna Sabalenka uit te schakelen in de kwartfinales. Het werd 6-7 (5) 6-4 6-4. Sabalenka, de nummer 2 van de wereld, was niet 100 procent fit in de 2,5 uur durende driesetter.

Halverwege de eerste set vroeg Sabalenka voor het eerst de dokter op de baan, maar een behandeling bleef uit. De mondiale nummer 2 leek zich wat ziek te voelen en maakte bij vlagen een futloze indruk.

Sabalenka kwam in de eerste set met 5-3 achter, maar ze bleef knokken en won de tiebreak. Ze kwam in de tweede set ook met een break voor, maar die werd direct ongedaan gemaakt door Andrejeva. De jonge debutante in een kwartfinale van een grand slam liep uit naar 4-2, maar Sabalenka kwam opnieuw terug. Bij 5-4 benutte Andrejeva haar tweede setpunt.

Ook in de beslissende set maakte Andrejeva een break achterstand ongedaan en bij 5-4 verzilverde ze haar tweede wedstrijdpunt met een fraaie lob.

“We hadden een plan vandaag, maar ik herinner me er niks meer van. Ik was ongelooflijk zenuwachtig voor deze wedstrijd”, zei Andrejeva in vloeiend Engels. De rijzende ster van het vrouwentennis wordt gecoacht door de Spaanse Conchita Martínez, voormalig finaliste in Parijs. “Om haar aan mijn zijde te hebben, is een groot voordeel voor me.”

Andrejeva neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, die eerder op de dag Elena Rybakina verraste.

De Russische tiener Andrejeva wordt beschouwd als een van de grootste talenten van dit moment. Ze reikte ook al eens tot de vierde ronde op Wimbledon en de Australian Open.

Andrejeva is de jongste halvefinaliste op een grand slam sinds 1997. 27 jaar geleden reikte Martina Hingis op nog jongere leeftijd tot de laatste vier.