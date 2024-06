Atlete Hassan loopt 1500 meter op FBK Games in Hengelo

Sifan Hassan loopt op 7 juli de 1500 meter van de 43e editie van de FBK Games in Hengelo. Ze won op die afstand brons op de laatste Olympische Spelen van Tokio en het vorige WK in Boedapest.

De tweevoudig olympisch kampioene van Tokio richt zich dit jaar volledig op de Spelen van Parijs, waar ze aan de 1500, 5000, 10.000 meter en marathon mag deelnemen. Hassan maakt pas kort voor de Spelen in Parijs bekend welke afstanden ze in de hoofdstad van Frankrijk gaat lopen. Drie jaar geleden in Tokio won ze naast brons op de 1500 meter ook goud op de 5000 en 10.000 meter.

“Als ik aan Hengelo denk, dan denk ik aan het fantastische publiek en de sfeer”, zegt Hassan in een persbericht. “Vooral vorig jaar voelde ik de support van het hele stadion. Ik heb heel veel zin om terug naar de FBK Games in Hengelo te komen. Het is speciaal dat ik in de voorbereiding op de Olympische Spelen nog een wedstrijd in eigen land kan lopen. Ik hoop dat er weer net zoveel mensen zullen zijn om mij te supporten.”

Hassan won in haar carrière op de baan naast drie olympische medailles, negen plakken op een WK en vijf medailles op een EK. Vorig jaar won ze de prestigieuze marathons van Londen en Chicago, de laatste in de tweede tijd ooit gelopen: 2.13.44.