Atletiektalent Laros hoeft niet te pieken op EK in olympisch jaar

Niels Laros vindt het zelf ook raar klinken als hij zegt dat de komende Europese kampioenschappen atletiek in Rome niet echt belangrijk voor hem zijn. “Er zijn atleten die een prijs op de EK belangrijk vinden, maar voor mij is dat deze zomer niet zo. Ik stel andere prioriteiten”, zegt het 19-jarige hardlooptalent in aanloop naar de titelstrijd. “Het is een olympisch jaar, dus vind ik het logisch dat ik wil pieken op de Spelen. Als ik daardoor niet op mijn best ben op de EK, dan is dat maar zo.”

Het is een bewuste keuze en Laros staat er volledig achter. “De EK zijn een opstap naar de Spelen in Parijs en een mooie gelegenheid om wat extra ervaring op te doen. Ik doe op de EK ook alleen de 800 meter. De 1500 meter vind ik een mooiere afstand, die bewaar ik voor de Spelen”, aldus de Oosterhouter.

Laros prolongeerde vorig jaar zijn Europese titels bij de junioren (onder 20) op de 1500 en 5000 meter. Hij mocht ook mee naar de WK van de senioren in Boedapest, waar hij verbaasde met een finaleplaats op de 1500 meter. Hij werd tiende, maar liep wel een Nederlands record van 3.31,25. Eind december werd hij bij het Sportgala in Utrecht uitgeroepen tot talent van het jaar.

“De 800 meter is nog een stukje tactischer dan de 1500 meter en mijn coach en ik denken dat dat van waarde gaat zijn op de Spelen”, vertelt Laros. “De 800 duurt korter, het tempo ligt hoger en de tactische keuzes maak je tijdens de race eerder instinctief dan dat je er daadwerkelijk over nadenkt. Dat instinct ontwikkelen is gunstig voor de 1500 meter en daarom doe ik dit.”

Begrijp Laros niet verkeerd, hij gaat wel degelijk zijn best doen in Rome, zegt hij. “Ik vind het wel bijzonder om erbij te zijn en ik wil er ook zeker van genieten. Ik zal ook alles geven om een zo goed mogelijk resultaat te halen en als dat niet lukt, zal ik teleurgesteld zijn, ook al weet ik dat de EK niet bedoeld zijn om te pieken.”

De 1500 meter staat mondiaal momenteel hoog aangeschreven. De Noor Jakob Ingebrigtsen en de Brit Josh Kerr leveren op de baan heroïsche gevechten en dagen elkaar ook verbaal uit buiten de baan. Laros vindt dat mooi. “Het kan wat respectvoller, maar het is goed dat er zo meer aandacht komt voor de 1500 meter. Ik ben benieuwd of ik me ook kan mengen in hun strijd, al wil ik dat vooral met lopen laten zien. Met praten houd ik me niet zo bezig.”