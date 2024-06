Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen niet naar Spelen in Parijs

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen gaan niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Het duo, dat brons won op de Spelen van 2016, greep naast de laatste kans op het Elite 16-toernooi in Ostrava. Het team Stefan Boermans en Yorick de Groot en het duo Steven van de Velde en Matthew Immers zijn daardoor zeker van een ticket voor Parijs.

Brouwer en Meeuwsen strandden in Ostrava al in de kwalificaties. Naast de Spelen van Rio de Janeiro van acht jaar geleden waren ze ook actief op de Spelen van Tokio. Ze eindigden drie jaar geleden in Japan op de negende plaats. Boermans, De Groot, Van de Velde en Immers maken in Parijs hun olympisch debuut.

Bij de vrouwen gaan Katja Stam en Raïsa Schoon op voor hun tweede deelname aan de Spelen. Het duo was na een reeks goede resultaten al enige tijd zeker van kwalificatie. De twee werden zeventiende tijdens de Spelen in Tokio.

Boermans en De Groot zetten in maart een grote stap richting Parijs door het Elite 16-toernooi in Doha te winnen. Door blessureleed speelden ze vorige week in Polen pas hun twaalfde toernooi, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Spelen. Ze veroverden zondag brons tijdens het Challenge-toernooi in Stare Jablonki.

Van de Velde en Immers, die pas sinds april 2023 een koppel vormen, legden in mei beslag op het zilver tijdens het Elite 16-toernooi van Brasilia. Ze versloegen op weg naar de finale onder anderen Brouwer en Meeuwsen, net als tijdens het WK in oktober 2023.

In totaal doen er 24 mannen- en 24 vrouwenteams mee aan de Spelen. De wedstrijden worden gespeeld in een ‘pop-up stadion’ onder de Eiffeltoren.