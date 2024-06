Evenepoel wint overtuigend tijdrit in Critérium du Dauphiné

Remco Evenepoel heeft de vierde etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden van Soudal Quick-Step was overtuigend de beste in de individuele tijdrit van 34,4 kilometer. Hij bleef met een tijd van 41.49 minuten de Brit Joshua Tarling 17 seconden voor. De Sloveen Primoz Roglic werd derde op 39 seconden.

Evenepoel neemt ook de leiderstrui in de Dauphiné over van de Canadees Derek Gee, die op 1.24 minuten als zesde eindigde. De 24-jarige Belg heeft een voorsprong van 33 seconden op Roglic. De Franse etappekoers duurt tot en met zondag.

Het is voor Evenepoel de vijfde overwinning van 2024. Hij won eerder de Ronde van de Algarve en een etappe in Parijs-Nice.

Joshua Tarling zette al vroeg de beste tijd neer op het glooiende parcours van Saint-Germain-Laval naar Neulise. De 20-jarige Europees kampioen tijdrijden werd pas uitgedaagd door Evenepoel, die bij de twee tijdmetingen onderweg ongeveer dezelfde tijd neerzette. In het laatste oplopende stuk maakte de Belg alsnog het verschil en hij was op de finish ruim sneller.

Evenepoel zei dinsdag na de derde etappe al dat de tijdrit een belangrijke test was hoe hij er fysiek voor stond. Hij was in april betrokken bij de massale valpartij in de Ronde van Baskenland, waarbij ook onder anderen Jonas Vingegaard en Roglic betrokken waren. Daarbij liep Evenepoel sleutelbeen- en schouderbladbreuken op. De Dauphiné is de eerste wedstrijd die hij rijdt en vooraf zei hij zonder verwachtingen te starten en niet voor het klassement te rijden.

De Belg pakte voor het klassement veel tijd op concurrenten als de Amerikaan Matteo Jorgenson van Visma – Lease a Bike en de Spanjaard Juan Ayuso van UAE Team Emirates. Jorgenson eindigde als vierde op 1.08 en staat derde in het klassement. Ayuso werd negende op 1.27 minuut. Bart Lemmen was de beste Nederlander. Hij werd 26e op 2.39 minuten.

Evenepoel was trots op zijn overwinning. “Het was best een lange weg, bijna drie weken zonder fiets. Om dan na vier weken training op dit niveau te zitten is een goed teken richting de Tour en in mijn voorbereiding”, zei hij in het flashinterview na afloop. “Ik ben blij hoe ik het vandaag heb gedaan en bekijk het nu per dag. Dan zullen we zien hoe het eindigt.”