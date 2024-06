De Keniaanse atleet Rhonex Kipruto is voor zes jaar geschorst om doping, zo heeft de Athletics Integrity Unit (AIU) bekendgemaakt. De 24-jarige Kipruto is de houder van het wereldrecord op de 10 kilometer.

Kipruto verbeterde in januari 2020 het record op de 10 kilometer. Hij zette bij wedstrijden in het Spaanse Valencia 26.24 op de klok. Bij de WK in Doha een jaar eerder veroverde hij een bronzen medaille.

Kipruto, die al voorlopig geschorst was, mag in mei 2029 weer in actie komen.