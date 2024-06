Paolini na zege op Rybakina naar halve finale Roland Garros

Jasmine Paolini staat in de halve finales van Roland Garros. De 28-jarige Italiaanse verraste de als vierde geplaatste Elena Rybakina, de beste tennisster uit Kazachstan die tot de kwartfinales geen set had verloren (6-2 4-6 6-4).

Paolini speelde haar eerste kwartfinale op een grand slam. Op Roland Garros was ze na bij drie deelnames nooit verder dan de tweede ronde gekomen. Paolini bezorgde het Italiaanse tennis opnieuw succes. Bij de mannen lost Jannik Sinner na het weekeinde Novak Djokovic af als nummer 1 van de wereldranglijst.

Rybakina, verantwoordelijk voor de uitschakeling van Arantxa Rus in de tweede ronde, had het lastig met de harde wind die over Court Philippe-Chatrier waaide. Ze maakte in de eerste twee sets meer dan dertig onnodige fouten. Toch knokte ze zich in de tweede set terug van een achterstand. Maar in de derde set verspeelde ze een voorsprong op de als twaalfde geplaatste Italiaanse, die haar zege uitbundig vierde.

Paolini stuit in de halve finale op de winnares van de wedstrijd tussen Aryna Sabalenka uit Belarus en de Russin Mirra Andrejeva. Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, en de als derde geplaatste Amerikaanse Coco Gauff verzekerden zich dinsdag al van een plaats bij de laatste vier van het grandslamtoernooi in Parijs.