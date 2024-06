Van de Zandschulp doet mee aan grastoernooi Rosmalen

Tennisser Botic van de Zandschulp doet volgende week gewoon mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft de nummer 2 van Nederland verzekerd tegenover toernooidirecteur Marcel Hunze.

Van de Zandschulp baarde vorige week opzien op Roland Garros door te verkondigen dat hij twijfelde over het voortzetten van zijn loopbaan. “De laatste tijd stel ik mij steeds vaker de vraag of ik nog door wil gaan. Je moet werk doen dat je leuk vindt. Iedereen heeft natuurlijk weleens een mindere dag, maar als het er te veel zijn, dan moet je je afvragen of dit het nog wel is”, zo liet hij optekenen na zijn nederlaag in de eerste ronde van het grandslamtoernooi. Hij gaf aan vooral op te zien tegen het spelen van wedstrijden.

Van de Zandschulp, de nummer 102 van de wereld, had al een wildcard ontvangen voor het grastoernooi in Brabant. Hij heeft tegen Hunze gezegd dat hij daar gebruik van maakt.

Vorig jaar deed de 28-jarige Van de Zandschulp niet mee in Rosmalen, toen vanwege een voetblessure.