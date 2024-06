Wielrenner Herregodts klopt Van Dijke in tijdrit ZLM Tour

De Belgische wielrenner Rune Herregodts heeft de eerste etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De 25-jarige Belg van Intermarché-Wanty was de beste in de individuele tijdrit met start en finish in Westkapelle. Hij bleef de Nederlander Tim van Dijke en Gleb Syritsa uit Rusland voor.

Herregodts legde de 14,7 kilometer af in een tijd van 17.16 minuten. Hij was 11 seconden sneller dan Van Dijke van Visma – Lease a Bike en 19 seconden sneller dan Astana-renner Syritsa. Roel van Sintmaartensdijk, ploeggenoot van Herregodts, was de tweede Nederlander in de top 10 met een zevende plaats, gevolgd door landgenoten Axel van der Tuuk en Wessel Mouris.

De ZLM Tour duurt tot en met zondag. De tweede etappe donderdag gaat van Middelburg naar Wissenkerke.