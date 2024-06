Zverev naar laatste vier Roland Garros na zege op De Minaur

Alexander Zverev heeft voor de vierde keer op rij de laatste vier bereikt op Roland Garros. De nummer 4 van de wereld versloeg de Australiër Alex de Minaur met 6-4 7-6 (5) 6-4.

In de tiebreak van de tweede set maakte Zverev een achterstand van 4-0 ongedaan. In de derde set mocht hij bij 5-3 serveren voor de wedstrijd, maar hij leverde zijn servicegame in. Een game later was het alsnog raak en Zverev benutte na 2 uur en 59 minuten zijn eerste wedstrijdpunt.

Zverev neemt het vrijdag in de halve eindstrijd op tegen Casper Ruud, die in de kwartfinales niet in actie hoefde te komen. Titelhouder Novak Djokovic trok zich namelijk terug met een knieblessure.

De afgelopen drie jaar verloor Zverev in de halve finales in Parijs. Vorig jaar was Ruud hem met 6-3 6-4 6-0 de baas.