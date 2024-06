Atletiekvedette Bol mikt weer op drie Europese titels

Femke Bol mikt weer op drie gouden medailles bij de Europese kampioenschappen atletiek. Ze wil in Rome sowieso haar titels op de 400 meter horden en de 4×400 meter estafette prolongeren, maar ze gaat ook voor het hoogste op de 4×400 meter gemengde estafette. De Nederlandse vedette bevestigde tijdens een persconferentie dat ze vrijdagavond zal uitkomen op de ‘mixed relay’.

“Omdat het een olympisch jaar is hebben we besloten dat ik iets minder doe dan twee jaar geleden op de EK in München, maar ik loop wel beide estafettes (gemengd en vrouwen). De estafettes zijn ook heel belangrijk met het oog op de Spelen in Parijs”, aldus de Amersfoortse atlete.

Bol behaalde vorige maand samen met Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Isayah Boers zilver op de 4×400 meter gemengd bij de World Relays op de Bahama’s. Vorig jaar kwam ze op het relatief nieuwe estafettenummer bij de WK in Boedapest enkele meters voor de finish ten val en ging een bijna zekere gouden medaille verloren.

Ze schreef twee jaar geleden op de EK in München atletiekgeschiedenis door goud te winnen op de 400 meter én de 400 meter horden. Ze voegde er een derde gouden plak aan toe met het estafetteteam op de 4×400 meter.

De 400 meter vlak loopt de Amersfoortse niet in Rome. Bol richt zich volledig op de horden, het onderdeel waarop ze vorig jaar wereldkampioene werd en deze zomer voor olympisch goud gaat in Parijs. Op de 400 meter zonder hekjes vergrootte ze dit voorjaar haar sterrenstatus in de atletiek door op de WK indoor in Glasgow de titel te veroveren in een wereldrecord van 49,17 seconden.

“Ik heb al eerder races gelopen in het Stadio Olimpico. Een geweldig stadion en zo groot”, zei Bol. “De baan is gloednieuw, geloof ik. Ik ben blij dat ik al even de horden kon uitproberen. Ik moet zeggen dat de baan snel aanvoelt en lekkere bochten heeft, dus dat belooft wat.”