Boze Gauff pleit voor nieuwe videotechnologie in proftennis

Coco Gauff pleit voor een soort VAR in het mondiale tennis. De Amerikaanse was na haar verloren halve finale tegen Iga Swiatek op Roland Garros niet te spreken over een controversiële beslissing van de umpire. Swiatek sloeg een bal uit, maar het punt ging alsnog naar de Poolse.

Gauff ging vervolgens in discussie met de scheidsrechter en barstte in tranen uit. “Ik denk dat het absurd is dat er in het tennis nog niet zo’n systeem is”, zei de 20-jarige nummer 3 van de wereld na afloop op de persconferentie. “Niet alleen omdat het nu voor mij even tegen zat, maar in het algemeen. In elke sport is er zoiets, maar bij ons niet.” In sporten als voetbal, hockey en volleybal is er een videosysteem dat gebruikt wordt bij twijfelgevallen. In het tennis is het nog niet zo ver. Bij de US Open werd afgelopen jaar voor het eerst gebruikgemaakt van een dergelijk systeem, maar dat werd nog niet verder uitgerold.

“In het tennis worden beslissingen nog steeds gemaakt door één persoon”, ging Gauff verder. “Bij andere sporten zijn er meerderen die dat doen. En bij ons is het ook nog eens zo dat het regelmatig voorkomt dat er een beslissing moet worden genomen. Als we in het tennis stappen willen maken, dan is dit soort technologie nodig. Op televisie kun je alles terugzien, maar wij als spelers kunnen dat niet.”

Gauff ging uiteindelijk met 6-2 6-4 onderuit tegen de nummer 1 van de wereld. In onderlinge ontmoetingen staat het nu 11-1 in het voordeel van Swiatek.