Directeur Visma – Lease a Bike kritisch op Critérium du Dauphiné

Richard Plugge heeft zich kritisch uitgelaten over de wedstrijdleiding van de Franse rittenkoers Critérium du Dauphiné. “Zou dit ook in de Formule 1 gebeuren?” , schrijft de directeur van wielerploeg Visma – Lease a Bike op X. “Of zou de veiligheidsorganisatie daar wel op voorhand maatregelen nemen?”

Plugge plaatste onder zijn tekst een filmpje waarop te zien is dat veel renners onderuitgaan. Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle hoorden bij de slachtoffers en hebben het Critérium du Dauphiné inmiddels verlaten. Kruijswijk werd op een brancard naar een ziekenwagen gedragen. Van Baarle had duidelijk last van een sleutelbeen. Mogelijk wordt later op donderdag bekend hoe ernstig ze er aan toe zijn.

Kruijswijk en Van Baarle wilden zich tijdens het Critérium du Dauphiné met Visma – Lease a Bike voorbereiden op de Tour de France. De Nederlandse ploeg heeft dit seizoen vooralsnog veel pech. Tour-winnaar Jonas Vingegaard is zo hard gevallen tijdens de Ronde van Baskenland dat het nog niet zeker is of hij aan de Ronde van Frankrijk kan deelnemen. Ook Wout van Aert heeft twee maanden aan de kant gestaan na een valpartij tijdens Dwars door Vlaanderen.