Djokovic succesvol geopereerd aan meniscus

Novak Djokovic is succesvol geopereerd aan een scheur in zijn meniscus. De 37-jarige tennisser uit Servië liep de knieblessure maandag op tijdens zijn partij in de vierde ronde van Roland Garros tegen de Argentijn Francisco Cerundolo.

Djokovic speelde de wedstrijd wel uit en won in vijf sets van Cerundolo. Een dag later moest de titelverdediger zich uit het toernooi terugtrekken toen uit een MRI-scan bleek dat hij een scheurtje in de meniscus van zijn rechterknie had opgelopen.

De 24-voudig grandslamwinnaar liet donderdagochtend via social media weten dat de operatie goed is verlopen. “Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk gezond en fit terug te keren op de baan”, aldus Djokovic. “Mijn liefde voor deze sport is sterk en het verlangen om op het hoogste niveau mee te doen, is wat me op de been houdt.”

Het is niet bekend of Djokovic op tijd fit is voor Wimbledon en de Olympische Spelen van Parijs, die beide volgende maand beginnen. Olympisch goud ontbreekt nog op zijn erelijst.