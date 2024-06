Kruijswijk en Van Baarle stappen af na zware val in Dauphiné

De Nederlanders Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk hebben het Critérium du Dauphiné verlaten na de massale valpartij in de vijfde etappe. Kruijswijk werd afgevoerd met een ambulance. Van Baarle (32) en Kruijswijk (36) zijn belangrijke schakels in de beoogde afvaardiging van Visma – Lease a Bike voor de Tour de France, die later deze maand begint.

De vijfde etappe van de voorbereidingskoers op de Tour krijgt geen winnaar en ook blijft het algemeen klassement zoals dit was voor de rit van donderdag. De rit is volgens de organisatie geneutraliseerd “door een aanhoudend gebrek aan beschikbare medische hulp”.