Leider Evenepoel voelt zich ‘best oké’ na valpartij in Dauphiné

De Belgische renner Remco Evenepoel heeft bij zijn valpartij in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné opnieuw zijn geteisterde schouder geraakt. Dat vertelde de klassementsleider na afloop van de etappe die werd geneutraliseerd.

“Over het algemeen is het oké”, zei Evenepoel in zijn eerste reactie na de finish. “Ik ben op mijn rechterkant gevallen en op mijn hoofd. Mijn helm heeft me gered. Ik viel opnieuw op mijn schouder.”

De 24-jarige renner van Soudal Quick-Step liep in april na een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland diverse sleutelbeen- en schouderbladbreuken op. “We moeten even bekijken of het plaatje in mijn schouder nog oké is. Dat moeten we vanavond zien. Maar alles voelde best oké.”

Evenepoel was één van de vele slachtoffers van de massale valpartij in de afdaling van de Côte de Bel-Air met nog 21 kilometer te gaan. Daarbij waren onder anderen de Nederlanders Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle betrokken. Beiden moesten de Dauphiné verlaten.

Aangezien er onvoldoende ambulances voorhanden waren, werd de koers geneutraliseerd en werden er geen tijdsverschillen opgenomen voor het klassement. Leider Evenepoel heeft in de stand nog altijd 33 seconden voorsprong op zijn naaste concurrent Primoz Roglic uit Slovenië. Er resten nog drie etappes.