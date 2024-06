Paolini beëindigt droom Andrejeva en bereikt finale in Parijs

Tennisster Jasmine Paolini staat voor het eerst in de finale van Roland Garros. De 28-jarige Italiaanse versloeg tienersensatie Mirra Andrejeva (17) met 6-3 6-1. Het is voor Paolini de eerste grandslamfinale van haar carrière.

Paolini pakte als eerste het initiatief in de wedstrijd. De 28-jarige nummer 15 van de wereld brak snel en kwam daardoor op een 4-1-voorsprong. Andrejeva kreeg nog vijf breakkansen op de service van Paolini, maar miste die allemaal. Daardoor kon de vlugge Paolini op 5-3 de set uitserveren op haar eerste setpunt.

Daarna pakte de Italiaanse snel door. Op 1-1 brak ze Andrejeva, die iets te veel foutjes maakte en huilend op de baan stond, opnieuw. Dat bleek de opmaat voor de winst, want op 5-1 maakte ze de wedstrijd uit op haar eerste wedstrijdpunt.

Paolini is de eerste Italiaanse die de finale in Parijs bereikt sinds Sara Errani, die donderdagmiddag zelf in de spelersbox zat van Paolini. Errani verloor in 2012 de eindstrijd van Maria Sjarapova. De laatste winnares uit Italië was Francesca Schiavone. Zij pakte de titel in 2010 ten koste van de Australische Samantha Stosur.

“Ik ben zo blij dat ik hier win. Het is belangrijk om te dromen als sporter, misschien wel het belangrijkste. En dat heb ik gedaan. Wat moet ik zeggen?” reageerde Paolini emotioneel na afloop. Ze had ook nog mooie woorden over voor de teleurgestelde Andrejeva: “Ze is 17 jaar oud en dan al zo compleet. Ze is een geweldige speelster.”

In de finale treft Paolini zaterdag de nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. De drievoudig kampioene in Parijs was eerder op de dag met 6-2 6-4 te sterk voor Coco Gauff uit de VS.