Rit Dauphiné geneutraliseerd na massale val met leider Evenepoel

De vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné is stil komen te liggen na een massale valpartij op ruim 20 kilometer van de finish in Saint-Priest. Onder regenachtige omstandigheden kwam in een afdaling een groot deel van het peloton ten val, onder wie klassementsleider Remco Evenepoel en de Nederlander Dylan van Baarle. Daarop besloot de organisatie tot neutralisatie.

De Belg Evenepoel van Soudal Quick-Step stond al snel weer op en leek op een nieuwe fiets de etappe te kunnen vervolgen, op het moment dat de organisatie daar toestemming voor geeft. Voor de winnaar van de tijdrit woensdag zal het schrikken zijn geweest, nadat hij in april in de Ronde van Baskenland sleutelbeen- en schouderbladbreuken had opgelopen bij een massale valpartij.

Evenepoel is, net als veel andere renners in de Dauphiné, in voorbereiding op de start van de Ronde van Frankrijk later deze maand.