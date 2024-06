Swiatek wint van Gauff en gaat op voor vierde Roland Garros-titel

Tennisster Iga Swiatek staat opnieuw in de finale van Roland Garros. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Coco Gauff met 6-2 6-4. Swiatek won het toernooi in Parijs eerder in 2020, 2022, 2023 en is ook nu weer de topfavoriet voor de titel.

Swiatek domineerde in haar halvefinalepartij vanaf het begin. Al in de eerste game ging ze door de service heen van Gauff, die maar één van de twaalf onderlinge ontmoetingen van Swiatek wist te winnen. Na de vroege break bleef de titelverdedigster uitdelen, waardoor ze na een tweede break de set op 5-2 kon uitserveren.

Gauff, de mondiale nummer 3 die vorig jaar bij de US Open haar eerste grand slam won, kreeg in set twee iets meer grip op haar tegenstandster. Ze kwam zelfs met 3-1 voor, maar gaf die voorsprong snel weg. Swiatek drukte daarna door en nam vervolgens weer de leiding. Op 5-4 rekende ze definitief af met de 20-jarige speelster uit Atlanta, die in de hele wedstrijd maar liefst 39 onnodige fouten sloeg.

“Het was een intense wedstrijd, maar ik ben blij dat mijn tactiek klopte vandaag”, zei Swiatek direct na de wedstrijd. De Poolse, die in de tweede ronde nog een wedstrijdpunt overleefde tegen Naomi Osaka, ziet haar vorm per wedstrijd groeien. Ze verloor maar veertien games in haar laatste vier duels. “Het weer in Parijs is sinds dat duel met Osaka ook veranderd. Dat komt mijn spel ten goede.” In de eerste week van Roland Garros was het fris en regende het veel, terwijl nu de zon veel schijnt en de temperatuur hoger ligt.

In de finale speelt de 23-jarige Swiatek tegen de Italiaanse Jasmine Paolini of de 17-jarige Mirra Andrejeva uit Rusland. Zij spelen later donderdag tegen elkaar. Beide speelsters stonden nog nooit eerder in de finale van een grand slam.