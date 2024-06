Van Baarle en Kruijswijk missen Tour de France

Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk missen de Tour de France. De twee wielrenners van Visma – Lease a Bike waren donderdag betrokken bij een valpartij in het Critérium du Dauphiné.

“Na de zware crash van vandaag zijn Van Baarle en Kruijswijk naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat Dylan zijn sleutelbeen heeft gebroken en een operatie nodig heeft. Steven heeft een kleine breuk in zijn heup, die met rust zal genezen. We zijn erg teleurgesteld om te moeten melden dat we beide renners zullen moeten missen in de Tour de France. Wij wensen hen het allerbeste bij hun herstel”, schrijft de ploeg op X.