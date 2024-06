Volleyballers verliezen van Servië bij Nations League in Canada

De Nederlandse volleyballers hebben aan het begin van de tweede week van de Nations League een nederlaag geleden tegen Servië. Oranje verloor in het Canadese Ottawa met 25-17 25-20 26-24 van de Serviërs.

Tegen de directe concurrent voor een olympisch ticket keek Oranje in de eerste twee sets al snel tegen een grote achterstand aan, die bondscoach Roberto Piazza ook met vroege time-outs niet meer ongedaan wist te maken. In de derde set leek Oranje de wedstrijd nog met een set te verlengen, maar een 17-13-voorsprong werd nog weggeven.

Cuba, Frankrijk en Italië zijn in Ottawa de andere tegenstanders van Nederland. Met goede resultaten kan de ploeg via de wereldranglijst nog een plek op de Spelen van Parijs afdwingen. Daarvoor lijkt een plek bij de beste tien landen een vereiste. Servië is de nummer 10 van de wereld, Nederland staat nu dertiende.

Passer/loper Gijs Jorna voegde zich na privéomstandigheden weer bij de ploeg. Debutant Michiel Ahyi werd aan de ploeg toegevoegd na een goed seizoen bij Helios Grizzlys.