Wielrenster Kopecky wint eerste rit Ronde van Groot-Brittannië

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op haar naam geschreven. De wereldkampioene was na een rit over ruim 142 kilometer van Welshpool naar Llandudno de snelste van een kopgroep van negen rensters.

Kopecky leek op weg naar een eenvoudige zege, maar Letizia Paternoster kwam nog dicht bij haar. De Italiaanse dacht zelfs even dat ze gewonnen had. Maar Kopecky werd na een fotofinish toch als winnares aangewezen. Eline Jansen was de enige Nederlandse in de kopgroep en eindigde als vijfde. Het peloton kwam bijna vier minuten later dan Kopecky over de finish.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.