Alcaraz verslaat Sinner en staat in eerste Roland Garros-finale

Carlos Alcaraz staat voor het eerst in de finale van Roland Garros. De Spanjaard versloeg de Italiaan Jannik Sinner, vanaf maandag de mondiale nummer 1, na ruim vier uur spelen in vijf sets. Het werd 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3.

De verwachtingen waren op voorhand hoog. Sinner, die in januari bij de Australian Open zijn eerste grand slam won, startte goed en stond binnen no-time met 4-0 voor. Alcaraz miste veel met zijn forehand en leek wat gespannen. Hij ging nog wel een keer door de service heen van de Italiaan, maar die maakte de set op 5-2 alsnog uit.

In de tweede set draaiden de rollen om. Alcaraz werd vaster, begon te variëren en legde daarmee de druk bij Sinner. Die maakte op zijn beurt wat meer fouten, waardoor tweevoudig grandslamwinnaar Alcaraz de stand gelijk kon trekken: 6-3.

In het derde bedrijf ging het op en neer, maar het was Sinner die na wat breaks over en weer op 5-2 kwam. Ondanks wat kramp in zijn rechterhand pakte hij de derde set na een forehandmisser van Alcaraz.

Daarna volgde een hoogstaande vierde set, met wereldpunten van beide spelers. Alcaraz ging op 5-4 door de service heen van zijn tegenstander en dwong zo een vijfde en beslissende set af. Daarin bleek de onbevangen spelende Alcaraz met 6-3 te sterk, waardoor hij zondag op gaat voor zijn derde grandslamtitel.

“Dit was een van de zwaarste wedstrijden uit mijn leven”, zei Alcaraz direct na afloop. “Maar je moet het leuk vinden om pijn te lijden, vooral hier op het gravel van Roland Garros. Jannik is daarnaast natuurlijk een geweldige speler. In de toekomst hoop ik meer van dit soort wedstrijden te spelen.” Alcaraz is de jongste speler ooit die grandslamfinales haalde op de drie verschillende baansoorten gras, hardcourt en gravel.

In de finale speelt de 21-jarige Spanjaard tegen de Duitser Alexander Zverev of Casper Ruud uit Noorwegen. Zij spelen later vrijdag hun halvefinalepartij.