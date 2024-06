Basketballers Boston overklassen Dallas in eerste finaleduel

De basketballers van Boston Celtics hebben in de eerste wedstrijd in de NBA-finale tegenstander Dallas Mavericks ruim verslagen. In Boston leidde Kristaps Porzingis de thuisploeg naar een overwinning van 107-89.

De basketballer uit Letland miste tien wedstrijden door een blessure die hij opliep in de eerste ronde van de play-offs. De aanwezigheid van Porzingis was meteen te zien. Hij maakte 20 punten. Teamgenoot Jaylen Brown was goed voor 22 punten. Jayson Tatum maakte 16 punten.

Luka Doncic zorgde voor 30 punten en 10 rebounds bij de Mavericks. Zijn teamgenoot Kyrie Irving maakte 12 punten.

Zondag volgt het tweede duel tussen beide teams in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie in Boston.