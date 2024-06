Wielrenner Maxim Van Gils heeft de Grote Prijs van Aargau gewonnen, een Zwitserse eendagskoers. De Belg van het team Lotto Dstny was na een heuvelachtige wedstrijd over 173 kilometer in en om het Zwitserse Leuggern de snelste in de sprint van een grote groep.

De 24-jarige Van Gils hield de Italiaan Alberto Bettiol en de Spanjaard Roger Adria achter zich en behaalde zo zijn derde seizoenszege. Vorig jaar ging de zege in de Grote Prijs van Aargau naar zijn landgenoot Thibau Nys.