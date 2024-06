Bol en Klaver azen in mixed relay op eerste goud EK atletiek Rome

Femke Bol en Lieke Klaver gaan vrijdag op de eerste dag van de Europese kampioenschappen atletiek in Rome al op jacht naar een medaille. De vedettes van de Nederlandse equipe lopen de 4×400 meter estafette gemengd. Isayah Boers en Isaya Klein Ikkink zijn vermoedelijk de twee mannen in het kwartet. De finale in het Stadio Olimpico is gepland om 22.20 uur.

De Nederlandse equipe is kandidaat voor goud op het onderdeel, dat voor het eerst deel uitmaakt van de EK atletiek. Ierland en Groot-Brittannië zijn op voorhand de grootste concurrenten.

Ook Jessica Schilder komt in actie. De Volendamse zal trachten haar Europese titel kogelstoten van 2022 in München te prolongeren. Ze won destijds het goud in een Nederlands record van 20,24 meter. Ze moet zich vrijdag in de ochtenduren in de kwalificaties zien te plaatsen voor de finale. Ook Jorinde van Klinken doet mee aan het kogelstoten. Zij won in München brons op het nummer.

Sofie Dokter en Marijke Essenlink beginnen aan de zevenkamp, Niels Laros en Ryan Clarke lopen de series van de 800 meter. Maureen Koster sluit de eerste dag af in de finale van de 5000 meter.