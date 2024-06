De Nederlandse estafetteploeg heeft een bronzen medaille veroverd op de 4×400 meter gemengd bij de Europese kampioenschappen atletiek in Rome. De vier lopers waren Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol. De tijd van 3.10,73 was geen Nederlands record.

Ierland won het goud in 3.09,92. Het zilver ging naar Italië in 3.10,69. Bol was de laatste loper. De wereldkampioene op de 400 meter indoor begon als vierde op ruime achterstand van Ierland, Italië en België. Ze liep het gaatje dicht, maar kon vlak voor de finish alleen nog de Belgische atlete passeren.

Voor Bol is het al haar vierde EK-medaille. Twee jaar geleden veroverde ze op de Europese titelstrijd in München drie keer goud: op de 400 meter vlak, de 400 meter horden en de 4×400 meter. De Amersfoortse hoopt in Rome nog haar titels op de 400 meter horden en de 4×400 meter bij de vrouwen te prolongeren.

Het was de eerste keer dat de zogeheten ‘mixed relay’ op een EK op het programma stond.

Bol behaalde vorige maand samen met Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Isayah Boers zilver op de 4×400 meter gemengd bij de World Relays op de Bahama’s. Vorig jaar kwam ze op het relatief nieuwe estafettenummer bij de WK in Boedapest enkele meters voor de finish ten val en ging een bijna zekere gouden medaille verloren.