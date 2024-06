Goudkleurig startnummer maakt kogelstootster Schilder nerveus

Jessica Schilder voelt het liefst geen druk, maar op de EK atletiek in Rome werken ze daar niet aan mee. De regerend Europees kampioene kogelstoten stapte tijdens de kwalificatie in het Stadio Olimpico met een speciaal startnummer in de ring, een met een gouden rand. “Dat geeft alleen maar extra druk en spanning en daar kan ik niet zo goed tegen”, zei de Volendamse kort na kwalificatie, waarin ze wel goed presteerde en slechts één poging nodig had om zich te plaatsen voor de finale op vrijdagavond.

“Dat kwam goed uit, want de voorbereiding verliep een beetje chaotisch”, meldde Schilder. De bus met Nederlandse atleten werd onderweg naar het stadion opgehouden door een ongeluk en deed er ruim twee keer zo lang over. “Normaal een half uur, nu een uur en een kwartier. We wisten van ellende niet meer wat we moesten doen. Uiteindelijk waren we nog wel op tijd, maar we hadden nog maar twintig minuten om op te warmen. Mijn benen voelden nog stijf en het was veel te warm, dus ik was blij dat ik na die eerste stoot gelijk klaar was.”

Schilder begon dit seizoen uitmuntend met een Nederlands record van 20,31 meter bij de NK indoor. Ze prijkte bovenaan op de wereldranglijst, maar de favorietenrol drukte zwaar op haar bij de WK indoor in Glasgow dit voorjaar. Er kwam één geldige poging uit haar armen en die leverde haar de vijfde plaats op.

Het buitenseizoen verliep ook niet helemaal naar wens, want Schilder werd ziek tijdens haar verblijf in China, waar ze meedeed aan twee wedstrijden uit de Diamond League. “Ik moest zelfs naar het ziekenhuis voor wat onderzoekjes. Ik wil er verder niet over uitweiden, maar het verklaarde waarom het daar niet goed ging.”

Over haar huidige vorm wil ze niet klagen. “Het is nu weer goed met mij. Ik sta er beter voor dan een jaar geleden, zeg maar. De techniek ziet er beter uit en de afstanden zijn ook goed. Maar hoe het in de finale zal gaan, weet ik niet. Ik ben de regerend kampioene, maar beschouw alle andere finalisten als concurrenten voor de titel.”